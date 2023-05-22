Продали дом вместе с жильцами

Председатель СК России поручил возбудить уголовное дело по информации о выселении жильцов из общежития на ул.Маячной, 38/1 в Севастополе.

СМИ сообщили о выселении жильцов, в том числе инвалидов и детей, из малосемейного общежития в Севастополе в связи с продажей здания частному лицу. Ранее дом принадлежал предприятию «Монолитстрой», в 2021 году его поставили на баланс города. Люди проживают в нем 30 лет, для многих из них это единственное жилье, однако в настоящее время здание почему-то числится нежилым. Неоднократные обращения в администрацию города результатов не принесли.

В ГСУ СК России по Республике Крым и городу Севастополю начата процессуальная проверка.

Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин поручил руководителю ГСУ СК России по Республике Крым и г Севастополю Владимиру Терентьеву возбудить уголовное дело по озвученной в публичном пространстве информации и представить доклад о предварительных и окончательных результатах его расследования.

Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате следкома.

В 13 квартирах в доме на Маячной, 38/1 проживает три десятка человек.