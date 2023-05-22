Получить лицензию на геодезическую и картографическую деятельность стало проще

Подача и прием заявлений на предоставлении лицензии или внесение изменений в Реестр лицензий теперь осуществляется только в электронном виде через государственную информационную систему «Единый портал государственных и муниципальных услуг».

Деятельность по установлению границ населенных пунктов и границ зон с особыми условиями использования территории подлежит лицензированию с 14 марта 2022 года.

Уполномоченным органом по предоставлению лицензии на осуществление геодезической и картографической деятельности на территории Республики Крым и Севастополя является региональное управление Росреестра. На полуострове в настоящий момент работает 29 действующих лицензиатов на осуществление геодезической и картографической деятельности. Их перечень опубликован на сайте rosreestr.gov.ru.

Для получения лицензии требуется наличие у организации необходимых технических средств и оборудования, прошедших проверку, работников, заключивших трудовые договоры и имеющие соответствующее образование и стаж работы по специальности, а также система производственного контроля.

За предоставление лицензии на осуществление геодезической и картографической деятельности, а также внесение изменений в реестр лицензий по поданным до 31 декабря 2023 года заявлениям оплата государственных пошлин не взимается. Средний срок предоставления лицензии — 15 рабочих дней.

Как сообщили в управлении Росреестра по Крыму и Севастополю в перечень геодезических и картографических работ, подлежащих лицензированию входят следующие услуги:

— определение параметров фигуры Земли и гравитационного поля;

— создание или обновление государственных топографических карт или планов;

— создание государственных геодезических, нивелирных, гравиметрических сетей; создание геодезических сетей специального назначения, в том числе сетей дифференциальных геодезических станций;

— установление, изменение и уточнение прохождения государственной границы Российской Федерации;

— установление и изменение границ между субъектами РФ и границ муниципальных образований, границ населенных пунктов, границ зон с особыми условиями использования территории.