Получить лицензию на геодезическую и картографическую деятельность стало проще
Подача и прием заявлений на предоставлении лицензии или внесение изменений в Реестр лицензий теперь осуществляется только в электронном виде через государственную информационную систему «Единый портал государственных и муниципальных услуг».
Деятельность по установлению границ населенных пунктов и границ зон с особыми условиями использования территории подлежит лицензированию с 14 марта 2022 года.
Уполномоченным органом по предоставлению лицензии на осуществление геодезической и картографической деятельности на территории Республики Крым и Севастополя является региональное управление Росреестра. На полуострове в настоящий момент работает 29 действующих лицензиатов на осуществление геодезической и картографической деятельности. Их перечень опубликован на сайте rosreestr.gov.ru.
Для получения лицензии требуется наличие у организации необходимых технических средств и оборудования, прошедших проверку, работников, заключивших трудовые договоры и имеющие соответствующее образование и стаж работы по специальности, а также система производственного контроля.
За предоставление лицензии на осуществление геодезической и картографической деятельности, а также внесение изменений в реестр лицензий по поданным до 31 декабря 2023 года заявлениям оплата государственных пошлин не взимается. Средний срок предоставления лицензии — 15 рабочих дней.
Как сообщили в управлении Росреестра по Крыму и Севастополю в перечень геодезических и картографических работ, подлежащих лицензированию входят следующие услуги:
— определение параметров фигуры Земли и гравитационного поля;
— создание или обновление государственных топографических карт или планов;
— создание государственных геодезических, нивелирных, гравиметрических сетей; создание геодезических сетей специального назначения, в том числе сетей дифференциальных геодезических станций;
— установление, изменение и уточнение прохождения государственной границы Российской Федерации;
— установление и изменение границ между субъектами РФ и границ муниципальных образований, границ населенных пунктов, границ зон с особыми условиями использования территории.