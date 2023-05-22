Красивые виды и пикник выйдет в копеечку

ГБУ «Дирекция ООПТ и лесного хозяйства» пригласило жителей Севастополя и гостей города на отдых в палаточный лагерь в урочище Аязьма (Инжир), опубликовав прайс на посещение этой территории.

«Для вас доступны самые красивые виды, чистейший воздух, целебная энергия природы, а также настилы для палаток, оборудованные мангальные зоны, биотуалеты и мусорные контейнеры в особо охраняемом ландшафтном заказнике «Мыс Айя», — говорится в рекламном объявлении госучреждения в соцсетях.

Так согласно прейскуранту с 15 мая на Инжире в сутки за место под палатку на четырех человек придется заплатить 400 рублей; под палатку на 5-8 человек — 600 руб; биотуалет с шатром — 350 руб; газовую плиту в мангальной зоне — 350 руб. Еще можно взять в прокат туристические коврики за 50 рублей в сутки и фонарь — за сотку.

Объясняя монетизацию уникальной природы сотрудники дирекции ссылаются на современные тренды и продвижение в регионе экологического туризма, который по их словам «является важным компонентом устойчивого развития природных территорий и имеет целью минимизацию негативных воздействий на природную среду и усиление экономической отдачи на благо охраны природы». Госучреждение утверждает, что их концепция работы «сильно отличается от подхода коммерческих организаций. Потому что приоритетом для них является сохранение и восстановление природы заказников.

«Оплачивая дом, беседку, место под палатку и прочие услуги вы делаете вклад в экологическое благополучие и развитие мест отдыха, ведь их обслуживание и содержание очень затратная часть, которая без доходной деятельности не представляется возможным в современных реалиях», — аргументируется взимание платы в объявлении.

Пикник на траве на Тороповой даче — вне закона

Другая популярная рекреационная зона — Торопова дача в районе Сухой речки, которую несколько лет отбирали у незаконных арендаторов, опять сдана в аренду. Теперь там распоряжается ГУП «Управляющая компания оптово-розничных, торговых комплексов Севастополя» — подведомственное предприятие департамента сельского хозяйства и потребительского рынка. Поэтому отдых на Тороповой даче стал платным.

Бронировать беседку для пикника необходимо за 14 дней. Отдых на восемь человек обойдется в 2,5 тысячи рублей; беседка на 16 человек — 3,5 тысячи; до 30 человек — четыре тысячи рублей. Посещение дачи и озера без занятия места останется бесплатным, но размещаться на пикник со своей едой на поляне запрещено.