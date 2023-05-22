Концерт Бориса Миронова посвящен 60-летию его творческой деятельности

Авторский концерт «Душа маэстро» севастопольского композитора, педагога и дирижера, члена Союза композиторов России, а также педагога Севастопольского Дворца детского и юношеского творчества Бориса Алексеевича Миронова посвятили 60-летию его педагогической и творческой деятельности.

Вечер пройдет в преддверии 90-летнего юбилея композитора, который он отметит в июле этого года, рассказала «Севастопольской газете» методист Севастопольского Дворца детского и юношеского творчества Екатерина Землякова.

С 1987 по 2010 годы В.Миронов успешно руководил эстрадно-симфоническим оркестром учреждения, в это время оркестр много выступал и выезжал на гастроли.

Творческий вечер состоится 27 мая и включит исполнение произведения композитора. Среди них—– хорошо известные севастопольцам песни, традиционно исполняемые коллективами Дворца и другими творческими коллективами города.

На сцене дворца выступят академический хор «Жаворонок», шоу-группа «Сюрприз», ансамбль народной песни «Калинка», младший хор «Росинка», ансамбль скрипачей «Вдохновение», хореографический ансамбль «Калейдоскоп», молодежный эстрадно-симфонический и духовой оркестры.

Еще до начала концерта зрители в записи услышат произведения Б.Миронова в исполнении Ансамбля песни и пляски Черноморского флота — композитор и по сей день плотно сотрудничает с флотскими артистами.

Завершится концертная программа исполнением песни Б.Миронова «Мы — севастопольцы!», которая стала еще одним, неофициальным, гимном города. Эта песня была написана в 1972 году, ей уже больше пятидесяти лет.

Одновременно с концертом в фойе Дворца состоится выставка работ образцовой студии изобразительных искусств, приуроченная к этом событию.

Остается добавить, что концерт начнется в 15.30, вход свободный.