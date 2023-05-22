Идешь в поход — зарегистрируйся

С 16 мая вступил в силу новый порядок информирования спасателей о маршрутах передвижения туристов, проходящих по труднодоступной местности и связанных с повышенным риском для жизни.

Представители туристских организаций и туристов, должны информировать территориальный орган МЧС России, на территории которого начинается маршрут, не позднее, чем за 10 рабочих дней до начала путешествия, связанного с активными видами туризма в форме уведомления о туристском мероприятии, сообщила пресс-служба ГКУ РК «Крым-спас».

Представители туристских организаций и туристов, могут оставить заявку через официальный сайт МЧС России или официальный сайт территориального органа МЧС России, также посредством заказного почтового отправления в территориальный орган МЧС России с уведомлением о вручении, либо при личном обращении в территориальный орган МЧС России.

Ответственный представитель должен указать фамилии и имена участников, их контактные телефоны, контакты родных и близких, планируемые дату и время выхода на маршрут и возвращения с него. Кроме этого, должна быть предоставлена полная информация о протяженности маршрута, предполагаемых местах ночлега и отдыха, маршрутах аварийных выходов, наличии опасных участков, наличия у участников средств оказания первой помощи, средств связи и прочее.

По окончании туристского мероприятия, ответственный представитель должен информировать территориальный орган МЧС России о возвращении туристских организаций и туристов с маршрута передвижения.

Это делается для защиты и безопасности туристов в случае возникновения чрезвычайных ситуаций.