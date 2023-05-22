Чемпионат по брейн-рингу проведут в честь 240-летия Севастополя

В севастопольском отделении Малой академии наук (МАН) 23 мая в 15.00 пройдет региональный чемпионат по игре «Брейн-ринг», посвященный 240-летию основания Севастополя. Об этом «Севастопольской газете» рассказал организатор соревнований, методист МАН Владимир Неграш.

В соревнованиях примут участие учащиеся 7-8-х классов общеобразовательных школ города. Каждая команда составлена из пяти человек – четыре игрока и капитан. Также допускается участие запасного игрока на случай замен между матчами.

– В основном, будут вопросы на знание истории, географических особенностей традиций Севастополя, – сообщил В.Неграш.

Игры состоятся по адресу ул.Острякова,163.