За заслуги перед Севастополем наградили директора 35-й батареи

Указ губернатора города о награде подписан накануне 75-летнего юбилея В.Володина. В документе говорится, что награда вручается за многолетний добросовестный труд, активную общественную деятельность, существенный вклад в сохранение культурного и исторического наследия города Севастополя.

С этой, пусть даже сугубо официальной, формулировкой невозможно не согласиться. Так думают все, кто хотя бы однажды общался с В.Володиным. Не говоря уже о его друзьях, единомышленниках, сослуживцах.

– Более достойного человека я не знаю! – ответила на просьбу прокомментировать награждение заместитель директора комплекса «35-я береговая батарея» Татьяна Уманская. Она отметила скромность, общительность, тактичность, самоотверженность, трудолюбие и множество других замечательных достоинств этого известного в Севастополе человека.

Еще одно его качество — желание успевать всё. Самому В.Володину оно кажется недостатком, но на самом деле, как считают коллеги, именно благодаря ему директору так много удается.

Сама же Т.Уманская уверена, что В.Володина отличает еще одна редкая личностная особенность — он любит каждого ребенка, который приходит на батарею, независимо от возраста.

— Такое качество я нахожу исключительно в этом человеке. То, как он волнуется о будущем, как неравнодушен к тому, каким оно будет, то, как он старается заложить в каждого ребенка настоящую любовь к Севастополю, я не наблюдала больше ни в ком, — искренне и от всего сердца сказала Т.Уманская.

Редакция «Севастопольской газеты» присоединяется к поздравлениям юбиляру.