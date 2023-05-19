Выявили семь опасных для здоровья свалок

На территории Севастополя зафиксировано семь незаконных свалок в непосредственной близости от населенных пунктов и несущих угрозу распространения опасных болезней, в том числе гриппа птиц.

По результатам работы Южного межрегионального управления Россельхознадзора и прокуратуры по пяти свалкам в Балаклаве районными судами Севастополя вынесены решения, которыми собственников обязывают разработать проект их рекультивации. Но на данный момент ни одной свалки не ликвидировано, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Собственнику еще одного земельного участка, расположенному в Балаклаве и допустившему его захламление, выдано предписание об устранении нарушения. В настоящее время оно исполняется.

В Нахимовском районе на земельном участке, принадлежащем городу, также допущено захламление строительными и бытовыми отходами. Прокуратурой в отношении департамента имущественных и земельных отношений Севастополя вынесено представление по его устранению. Несмотря на неоднократные требования надзорных органов, свалка не ликвидирована.

Складирование производственных отходов на землях сельхозназначения наносит не только колоссальный вред экологии и ущерб плодородию почв, но и способствует распространению опасных болезней. Неликвидированные мусорные скопления становятся местом постоянного обитания или остановок на пути миграции большого числа чаек, распространяющих высокопатогенный грипп птиц (ВПГ), который протекает в тяжелой форме, приводя к летальному исходу, среди диких и домашних особей. Одно из основных мест добычи пропитания для чаек, живущих вдали от водоемов, становятся свалки и полигоны бытовых отходов.

Управление Россельхознадзора обращает внимание на необходимость ликвидации всех свалок на землях сельскохозяйственного назначения и недопущения их образования в дальнейшем.