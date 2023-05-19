В севастопольских лесах насчитали 33 барсука

В лесах, находящихся на территории Севастополя, установили численность барсука. По информации Севприроднадзора, опубликованной на официальной странице департамента Вконтактев, 2023 году она составила 33 особи.

Сотрудники Севприроднадзора ведут за обитателями севастопольских лесов мониторинговые наблюдения, расставляя фотоловушки. На этот раз в фотоловушку попал барсук обыкновенный.

«Обитает в различных биотопах. Активность сумеречно-ночная. Из интересных фактов о животных: барсуки — хищники, но тяготеют к растительной пище, обитают в глубоких норах, моногамны, живут с избранником в паре всю жизнь», — говорится в сообщении.

При этом в Севприроднадзоре отметили некоторую тенденцию по увеличению численности этого обитателя леса.

К слову, именно эта информация вызвала вопросы у одного из посетителей сайта. Он поинтересовался данными учета численности барсука за прошлые годы, поскольку по его данным, в 2020 году численность барсука была критической, а большая часть известных городков пустовала.