В Крыму усилят меры безопасности на железной дороге

Власти Крыма усилят меры безопасности на железной дороге после схода восьми вагонов с рельсов 18 мая.

«Меры уже были усилены, и сейчас по итогам произведенного расследования будут приниматься дополнительные меры, направленные на обеспечение максимальной безопасности всех участков железнодорожных путей на территории Республики Крым», — цитирует министра транспорта республики Николая Лукашенко агентство ТАСС.

Он отметил, что планируется увеличить количество обходов для осмотра железнодорожного полотна, а также решается вопрос установки видеонаблюдения.

По словам Н.Лукашенко, пассажирские и грузовые поезда после инцидента ходят по расписанию. «Техника работает по ликвидации последствий в полосе отвода, на движение поездов данные работы не влияют. Все вагоны подняли. Владельцы вагонов и груза вчера были установлены, следственными органами проводится работа по оценке ущерба, по итогам будут приняты специальные меры, чтобы эти моменты устранить», — сказал министр.

Несколько вагонов с зерном сошли с рельсов утром 18 мая на перегоне Симферополь – Севастополь из-за «вмешательства посторонних лиц». Проверкой занимается УФСБ. Заведено уголовное дело о теракте.