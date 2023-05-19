Строительство храма Феодора Ушакова узаконили

Храм в честь святого праведного воина Феодора Ушакова в Севастополе на пр.Победы начали строить в 2007 году. Возвели цокольный этаж и часть стен. На этом стройка и замерла.

Документы на строительство храма были получены в украинский период. И вот на днях Севгосстройнадзор сообщил, что после визуального обследования храма подтвержден факт, что фундамент объекта был возведен до 21 ноября 2016 года.

В соответствии с постановлением правительства города об особенностях регулирования отношений в области градостроительной деятельности на территории Севастополя завершать строительство застройщик может только после подтверждения факта завершения возведения фундамента объекта именно на эту дату и включения его в реестр поднадзорных и неподнадзорных объектов.

Теперь застройщик вправе обратиться с заявлением о включении объекта в реестр поднадзорных и неподнадзорных объектов и продолжить возведение храма на законных основаниях, сообщила пресс-служба Севгосстройнадзора.

Настоятель храма отец Александр Бай рассказал «Севастопольской газете», что регистрация строительства в Российской юрисдикции для него и паствы хорошая новость.

— Для меня важно, чтобы возведение храма велось по всем правилам и нормативам. От этого зависит жизнь и безопасность людей, — сказал отец Александр.

Храм строится на пожертвования простых людей. По словам его настоятеля, в Севастополе есть добрые люди, для которых Федор Ушаков является небесным покровителем нашего города и флота. Особую благодарность он выразил предпринимателю, который регулярно жертвует на строительство храма, скрывая свое имя.

При этом отец Александр признал, что недостаток финансов не позволяет достроить храм, но, не смотря на сложности, службы в строящемся храме проводятся регулярно.

Согласно проектной документации архитектура храма выдержана в византийском стиле, в традициях православной христианской церкви Таврического полуострова, при этом учтены все современные функциональные требования. Площадь храма 320 кв.м, высота до основания креста — 18 м.