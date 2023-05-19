Попался пьяным за рулем не в первый раз

Житель Бахчисарая сел за руль только что купленного автомобиля после того, как хорошо отметил 23 февраля.

Как сообщила сообщила пресс-служба Бахчисарайского суда, при рассмотрении уголовного дела установлено, что в феврале текущего года местный житель, 1985 года рождения, управлял автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, при этом уже будучи неоднократно судимым за аналогичные преступления. Имея «опыт» привлечения к уголовной ответственности за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, мужчина не сделал для себя необходимых выводов и вновь сел за руль в подпитии.

Как пояснил сам подсудимый, 23 февраля ранним утром он употребил спиртное, приобрел автомобиль ВАЗ-21074 и выехал на нем в соседний населенный пункт. Около 17 часов автомобиль остановили сотрудники ГИБДД. Во время общения инспектор ДПС выявил у водителя признаки опьянения. От медицинского освидетельствования мужчина отказался, так как понимал, что результат будет положительный.

В судебном заседании подсудимый с обвинением согласился, свою вину признал полностью.

На основании собранных и исследованных в судебном заседании доказательств, суд пришел к выводу о виновности подсудимого и вынес ему приговор — шесть месяцев и 15 дней колонии-поселения, конфискация транспортного средства и лишение права управления транспортными средствами.

Приговор не вступил в законную силу.