Грузовики на Крымский мост пока не пустят

С целью безопасности и во избежание провокаций движение грузового транспорта по мосту через Керченский пролив пока запущено не будет.

Об этом РИА Новости заявил вице-премьер Марат Хуснуллин. Он объяснил, что вопрос допуска грузовиков на мост обсуждался, и власти планировали запустить движение.

«Но сейчас с точки зрения безопасности решили пока этого не делать, потому что постоянно есть попытки провокаций и воздействия на Крымский мост», — сказал М.Хуснуллин.

К тому же по его словам теперь есть гарантированный сухопутный коридор» через новые регионы (альтернативный сухопутный маршрут в Крым протяженностью 387 км проходит через Таганрог, Новоазовск, Мариуполь, Бердянск, Мелитополь и Джанкой) и работает Керченская паромная переправа.

Вице-премьер отметил, что запрет распространяется и на пустые грузовики. Открывать движение по мосту для них тоже небезопасно.

8 октября 2022 года на Крымском мосту в результате теракта взорвался грузовой автомобиль и загорелся идущий по железнодорожной части поезд. Обрушились два пролета моста. К настоящему времени конструкции восстановили, возобновлено движение легковых автомобилей, автобусов и поездов.

Грузовики со скоропортящимися грузами доставляют в Крым через Керченский пролив паромами, которые начали курсировать в ночь на 9 октября 2022 года.