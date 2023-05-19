Голосуем за платан Палласа!

Севастопольский 230-летний платан принимает участие в конкурсе на право называться в 2023 году главным деревом страны.

Конкурс проводится в рамках Всероссийской программы «Деревья — памятники живой природы» и направлен на сохранение уникальных старовозрастных деревьев, которые представляют природную, культурную и историческую ценность для страны. Голосование за деревья, каждое из которых представляет конкретный российский регион или область, продлится до 1 августа.

Регион-победитель в качестве приза получит диплом и сертификат на обследование дерева и проведение оздоровительных мероприятий специалистами центра древесных экспертиз «Здоровый лес».

Участник конкурса от Севастополя имеет номер 15. Чтобы проголосовать за севастопольского участника следует перейти по ссылке https://rosdrevo.ru/.

Пока у севастопольского дерева 819 голосов. В лидерах голосования — «Обнинский дуб» из Калужской области с 5022 голосами.

Платан Палласа, растущий в Терновке, включен в Национальный реестр старовозрастных деревьев России. По легенде, он был посажен в конце 18 века академиком петербургской академии наук Петером Симоном Палласом. Дерево ограждено и имеет информационный охранный знак.

Платан изображен на гербе села.