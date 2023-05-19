Для временно закрытых аэропортов Юга России выделили новую субсидию

Правительства РФ приняло решение выделить временно закрытым аэропортам юга и центральной части России почти 2,5 млрд рублей на поддержание их операционной деятельности.

Данные средства выделяются на частичное возмещение операционных расходов аэропортов за период с ноября 2022 по март 2023 года.

«Такое решение позволит использовать предоставленные субсидии, в том числе и для оплаты процентов по инфраструктурным кредитам, а значит, воздушные гавани смогут планировать дальнейшее развитие», — отметил председатель правительства Михаил Мишустин.

Решением правительства в период с марта по ноябрь 2022 г. аэропортам на частичное возмещение операционных расходов было выделено 6,74 млрд рублей, что позволило сохранить квалифицированный персонал, избежать массовых сокращений работников воздушных гаваней, сообщили в пресс-службе Минтранса РФ.

С 24 февраля 2022 года временно ограничены полеты в аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты.

Россия закрыла для гражданских самолетов часть своего воздушного пространства на юге и в центральной части страны на фоне проведения специальной военной операции на Украине.