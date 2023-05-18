Землю под «домом Пляса» в Балаклаве вернули Севастополю

«На этой неделе, в Арбитражном суде Центрального округа нами было выиграно дело по расторжению договора аренды земельного участка под «домом Пляса» в Балаклаве», — поделилась радостью вице-губернатор в своем телеграм-канале.

Она также напомнила, что гражданин Украины Алексей Пляс, не согласившись с решениями судов двух инстанций, подал кассационную жалобу, в удовлетворении которой 15 мая ему было отказано.

В конце прошлого года стало известно, что на разработку проекта и демонтаж незаконного «дома Пляса» в Балаклаве правительством города направлено 303 млн рублей. Заказчиком работ выступает ГКУ «Парки и сквер», исполнителем — компания «Мостотрест», которая занимается строительством яхтенной марины в Балаклаве. Согласно контракту 14 млн рублей будет выделено на разработку проекта, 289 млн — на сам снос. Работы должны быть выполнены до 20 ноября 2026 года.

Огромная гостиница на Таврической набережной Балаклавы была признана незаконной несколько лет назад. Еще в 2018 году суд определил, что предприниматель из Киева А.Пляс обязан в течение трех месяцев за счет собственных средств снести три возведенных им самостроя, чего не произошло до настоящего времени. В соответствии с российским законодательством, право сноса нелегально сооруженных зданий получило правительство Севастополя.