Вспомнили про КОС «Южные»

О нынешнем состоянии дел на строящихся КОС «Южные» рассказал в своем телеграм-канале губернатор Михаил Развожаев.

Он написал, что провел на объекте рабочее совещание и осмотрел, что уже сделано.

– На 100% выполнен демонтаж существующих иловых карт (иловый отстойник), разработка непригодного грунта, вертикальная планировка поверхности. На 100% готовы береговые камеры глубоководного выпуска и камеры сбросного коллектора, бетонные работы первичных радиальных отстойников, несущие конструкции административно-бытового здания. Идет прокладка нового коллектора, ведутся работы по бетонированию здания механической очистки сточных вод, песколовки, вторичных радиальных отстойников, – написал глава города.

По его информации, ежедневно на объекте задействовано 20 единиц техники и работает 164 человека.

М.Развожаев также пообещал, что до конца лета проект выйдет из экспертизы и появится возможность заказать технологическое оборудование по обновленному проекту.

В завершении своего поста М.Развожаев напомнил, что благодаря обновленному проекту мощность очистных сооружений достигнет 130 тыс. куб. м/сутки (с возможностью увеличения до 160 тысяч). Новым проектом предусмотрено строительство более современной системы очистки и исключено строительство второго этапа канализационных очистных сооружений в Балаклаве – стоки из Балаклавы напрямую будут уходить на очистку на КОС «Южные».