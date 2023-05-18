Вопрос о сносе ресторана Seavas в Артбухте решится в июне

Кассационная жалоба собственника ресторана на решение севастопольского арбитражного суда о сносе здания в Артиллерийской бухте будет рассмотрен Арбитражным судом Центрального округа.

«Судом кассационная жалоба ООО «ПИР» принята, судебное заседание назначено на вторую половину июня», — сообщила в своем телеграм-канале заместитель губернатора Севастополя Светлана Пирогова.

В начале марта 21-м Арбитражным апелляционным судом решение Арбитражного суда Севастополя о сносе самовольной постройки ресторана Seavas было оставлено без изменений. Постановление вступило в силу немедленно. Снос должен быть осуществлен в течение шести месяцев силами самого ООО «ПИР». В случае неисполнения решения суда в срок снос будет осуществлен правительством Севастополя с последующим отнесением расходов на собственника. И поданная ООО «ПИР» кассационная жалоба исполнения принятого решения не приостанавливает.

Ресторан Seavas появился в Севастополе на месте и фактически в здании ресторана «Рыбацкий стан» в 2017 году.

Через два года, в 2019 году, прокуратура города выявила нарушения в договоре аренды, согласно которому была незаконно увеличена площадь земельного участка, предоставленного коммерческой структуре в распоряжение еще в 2011 году.