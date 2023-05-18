В Орлином проведут горные автогонки
Соревнования по автомобильному спорту на Кубок города Севастополя «На вершине победы» запланированы в предстоящее воскресенье 21 мая в селе Орлином.
Организатор соревнований – Севастопольская федерация автомобильного спорта.
Участникам предстоит преодолеть подъем от подножия холма до Байдарских ворот общей протяженностью 3,3 км.
Как сообщил начальник управления по делам молодежи и спорта Сергей Резниченко, соревнования на Кубок города пройдут уже в четвертый раз.
По его словам, этот вид соревнований называют по разному: скоростной подъем, подъем на холм. Побеждает тот, кто поднимется по горной дороге на обозначенную вершину быстрее других.
Старт намечен на 13.00 из села Орлиное, у начала подъема к Байдарским воротам.
Пока к участию заявились 18 экипажей.