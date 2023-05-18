Техническое движение на перегоне Симферополь – Севастополь восстановлено

К вечеру 18 мая ремонтники восстановили техническое движение поездов на участке железной дороги, где утром сошли с рельсов несколько грузовых вагонов.

«На железнодорожном участке в Симферопольском районе, где сегодня утром с рельсов сошли вагоны, восстановлено техническое движение. Уже к завтрашнему утру грузовые и пассажирские перевозки будут возобновлены в полном объеме», — сообщил в своем телеграм-канале глава Коыми Сергей Аксенов.

ЧП на железной дороге в районе села Чистенькое произошло из-за «вмешательства посторонних лиц», проверкой занимается региональное управление ФСБ.

Довезли автобусами

Поезд №8 Севастополь – Санкт-Петербург был отправлен из Симферополя. Он ушел по графику в 19.10.

По расписанию поезд должен был отправиться из Севастополя в 17.15. Однако из-за ЧП на участке в районе Чистенькой и остановки движения было принято решение об отправке поезда со станции Симферополь. Состав сформировали из резервных вагонов, сообщили в компании-перевозчике «Гранд Сервис Экспресс».

Имевших билеты на этот поезд из Севастополя, было 170 человек. Четыре заказных автобуса привезли на вокзал крымской столицы 112 пассажиров, остальные добрались на личном транспорте.

Из Симферополя были куплены еще 207 билетов.

Все пассажиры были проинформированы об изменениях по телефону, с помощью смс-сообщений, а также через сайт перевозчика и соцсети. Поэтому при покупке билета важно указывать действующий номер телефона и адрес электронной почты.

Все остальные поезда «Таврия», отправляющиеся 18 мая из Крыма, следовали по графику.