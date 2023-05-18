Слепого обезопасят от мошенников и еще раз предложат жить в приюте

Чтобы избежать вовлечения одинокого слепого жителя села Тыловое в мошеннические схемы с земельными участками, о нем позаботится полиция и социальные службы Севастополя.

Такое решение 16 мая было принято депутатами на расширенном заседании постоянного комитета по городскому хозяйству Законодательного собрания города, сообщала пресс-служба городского парламента.

Слепой от рождения мужчина, проживающий в селе Тыловое в полуразрушенном здании без газа, электричества и воды, неоднократно обращался в органы государственной власти Севастополя за помощью. Инвалид просит, чтобы прокуратурой в его интересах был предъявлен иск в суд о признании за ним права собственности на заброшенный барак, в котором он проживает уже 16 лет и участок в 15 соток, объяснил суть вопроса председатель комитета по городскому хозяйству Вячеслав Камзолов.

Во время обсуждения участники заседания обратили внимание, что предоставление в собственность непригодного для жилья здания никоим образом не улучшит социальное положение инвалида. При этом постановка его на учет в Севастополе в качестве нуждающегося в жилье осложняется тем, что до 2022 года мужчина имел регистрацию в Республике Крым.

По словам уполномоченного по правам человека Павла Буцая, инвалиду ранее предлагались варианты проживания в частном приюте и гериатрическом доме-интернате с полным социальным и медицинским обслуживанием, но он от таких предложений отказался.

Обсудив все нюансы, члены комитета приняли решение, обратиться в правоохранительные органы для обеспечения безопасности слепого от возможных мошеннических схем, в которые он может быть втянут с целью наживы.

Во-вторых, повторно предложить ему достойные условия проживания и социальное обслуживание в гериатрическом доме интернате или частном приюте.

Также будет депутатское обращение в профильные органы исполнительной власти с просьбой о выявлении участка, постановки его на кадастровый учет с последующей передачей тем, кому по закону положены земельные наделы: многодетным семьям или участникам СВО.