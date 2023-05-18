Праздновать 100-летие «Артека» будут поэтапно

План празднования столетия международного детского центра «Артек» на первом этапе включит 13 мероприятий, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова на первом заседании оргкомитета по подготовке и проведению празднования, сообщает информационное агентство ТАСС.

«Проект плана сейчас в рабочем порядке, пока содержит 13 юбилейных торжественных культурно-массовых, просветительских и организационных мероприятий, — рассказала вице-премьер.

Т.Голикова напомнила, что благодаря принятой в 2015 году программе развития «Артека» началось масштабное строительство и обновление материально технической базы, к 2020 году была проведена реконструкция, капремонт и строительство 19 спортивных и четырех концертных площадок, девяти столовых и более 70 объектов социальной инфраструктуры. «В настоящее время реализуется уже второй этап программы развития «Артека» на 2021–2025 годы, в рамках которого для создания современного воспитательного пространства для самореализации и развития талантов детей продолжается масштабное строительство и обновление технической базы центра», — рассказала вице-премьер.

Голикова отметила, что ежегодно МДЦ «Артек» принимает более 40 тыс. детей, а всего уже принял 1,6 млн ребят.