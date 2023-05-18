Под Чистеньким авария на железной дороге

Несколько вагонов товарного поезда сошли с рельсов в результате ЧП на железной дороге, пострадавших нет, сообщил глава Республики Крым Сергей Аксенов утром в четверг, 18 мая.

«В Симферопольском районе с рельсов сошли вагоны с зерном. Пострадавших нет. Движение электропоездов на перегоне Симферополь — Севастополь приостановлено. Для пассажиров будет организован трансфер автобусами», — сообщил С.Аксенов в своем телеграм-канале.

Вагоны грузового поезда сошли с рельсов из-за вмешательства посторонних лиц, уточнили в пресс-службе Крымской железной дороги (КЖД).

«Сегодня, 18 мая 2023 года, произошел сход грузового поезда в результате произошедшего вмешательства посторонних лиц в работу железнодорожного транспорта. Пострадавших нет. Угрозы экологии нет», — говорится в сообщении телеграм-канала КЖД.

Движение пригородных поездов временно приостановлено. Перевозка пассажиров будет организована по временной схеме с использованием автобусов.

На месте работают специалисты, направлены восстановительные поезда.