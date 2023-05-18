Питерский поезд 18 мая отправят из Симферополя

Поезд №008С, который должен отправляться из Севастополя в 17.15, 18 мая отправится из Симферополя. Пассажиры будут доставлены автобусами, сообщили в пресс-службе перевозчика поездов «Таврия» «Гранд-Сервис Экспрес».

Пассажиров, имеющих билеты на этот поезд из Севастополя, а это 170 человек, просят прибыть на севастопольский вокзал к 16.30. До Симферополя пассажиров отправят автобусами.

Отправление поезда из Симферополя планируется по графику. Все остальные поезда «Таврия» 18 мая следуют по графику.

Подробная информация для пассажиров публикуется в телеграм-канале «Гранд-Сервис Экспрес».

Утром 18 мая несколько вагонов с зерном сошли с рельсов в районе села Чистенькое, под в Симферополем. В результате приостановлено движение электропоездов на перегоне Симферополь – Севастополь. По информации Крымской железной дороги, вагоны сошли с рельсов из-за вмешательства посторонних лиц.

Для перевозки пассажиров задержанных из-за ЧП электричек организовано мультимодальное сообщение поезд – автобус – поезд. Как сообщил министр транспорта Республики Крым Николай Лукашенко, пригородные поезда из Севастополя будут доходить до Бахчисарая, потом пассажиров пересадят на бесплатные автобусы и довезут до Симферополя. Кому ехать дальше, опять пересадят в электрички.

Автобусы для пассажиров пригородных поездов из Симферополя от ж/д вокзала отправляются в Бахчисарай в 10.30, 14.00, 15.30, 12.50. Из Бахчисарая с привокзальной площади — в 11.45, 13.55, 15.05, 16.45.