Херсонес Таврический включен во Всероссийский рейтинг посещаемости музеев

Культурно-просветительское издание The Art Newspaper Russia опубликовало рейтинг посещаемости музеев Российской Федерации за 2022 год. Всего в рейтинговую таблицу включены 50 объектов, в числе которых значится и Херсонес Таврический.

Севастопольский музей-заповедник занимает в этом списке 28-е место. Отметим также, что иные музейные объекта, расположенные на территории Крыма и Севастополя, до ТОП-50 не дотянули.

Возглавляет рейтинг Государственный музей-заповедник «Петергоф», на втором месте – Казанский историко-архитектурный и художественный музей-заповедник «Казанский Кремль», на третьем – Государственный художественно-архитектурный дворцово-парковый музей-заповедник «Царское село».

Государственный Эрмитаж занимает четвертую строчку списка, за ним следуют Государственный Русский музей и Третьяковская галерея.

Херсонес Таврический в рейтинговой таблице обрамляют два известных музея – современного искусства Эрарта в Санкт-Петербурге (27-я позиция) и Еврейский музей и Центр толерантности (29-е место).

Как указано в таблице, в 2022 году Херсонес Таврический посетили 489 870 экскурсантов (для сравнения, Петергоф в 2022 году принял 4 871 644 посетителя).

Завершает таблицу московский Музей русского импрессионизма, экспозицией которого в 2022 год заинтересовались 175 942 экскурсанта.