Археологи ищут культурный слой в центре города

На площади Нахимова археологи заложили шурф и огородили его красно-белой лентой, заглянуть за которую пытаются все проходящие мимо с вопросом: «Что там?»

О том, что на самом деле происходит на главной площади Севастополя, 18 мая объяснил и.о.заместителя губернатора Максим Жукалов, который и сам не преминул заглянуть вглубь шурфа. А там — части кладки из пильного известняка, которые, возможно, являются остатками стен или фундамента какого-то строения.

По его словам, это работа археологов, которые должны выполнить разведку территории будущей реконструкции улицы Ленина, площади и проспекта Нахимова.

Будут рыть и искать две недели

Всего будет заложены 23-25 шурфов. Большая часть их уже выполнена, с примерным сроком завершения работ — две недели, еще некоторое время понадобится на подготовку отчета и акта государственной историко-культурной экспертизы.

Работы по поиску и исследованию культурного слоя выполняются по контракту, который заключила московская компания ООО «Неон» с ООО «АМИ» («Археологическое и междисциплинарные исследования».

По результатам этой работы будет составлен отчет, который в составе проектной документации представят в «Севнаследие» для рассмотрения и оценки.

М.Жукалова заверил, что ООО «АМИ» проводит на полуострова археологические изыскания с 2018 года и обладает достаточным опытом. Результаты исследований лягут в основу решений, которые будут заложены в проектную документацию по будущей реконструкции, с последующим рассмотрением на архитектурно-художественном и градостроительном советах.

Он также отметил, что сроки разработки проекта и начала строительных работ пока не определены.

Найдено ли уже что-то ценное, вице-губернатору неизвестно. Однако если раритеты обнаружат, будут организованы масштабные раскопки и артефакты будут сохранены.

Кстати, историки утверждают, что на нынешней площади Нахимова когда-то находился дом Фомы Мекензи — первого губернатора города, который был снесен в 1912 году.

Обещают интересные идеи

На вопрос «Севастопольской газеты» будут ли при проектировании благоустройства учтены ошибки, допущенные при реконструкции Большой Морской, в частности, по заездам во дворы, М.Жукалов ответил утвердительно.

— Все, что связано с организацией улично-дорожного движения, тщательно прорабатывается и обсуждается с департаментом транспорта. Вопросов много, стараемся найти оптимальные решения с точки зрения восстановления исторического облика и удобства жителей, — пообещал архитектурный чиновник.

Он также признался, что по организации дорожного движения на ул.Ленина, площади и проспекте Нахимова уже теперь разгораются жаркие споры. Предлагаемые идеи и варианты, по его мнению, будут интересны горожанам.

— Сильных изменений не будет, но какие-то новые детали точно появятся, — заинтриговал М.Жукалов.

Опять не в срок

Ранее сообщалось, что ул.Ленина, площадь и проспект Нахимова должны были начать благоустраивать в 2021 году. За четверть миллиарда рублей (255 млн) проект благоустройства тогда подрядилась выполнить московская компания ООО «Неон», основным видом деятельности которой является строительство жилых и нежилых зданий. Выполнить работы компания обязалась до 31 мая 2022 года.

Но до сих пор реконструкция не началась.