В Ялте выполнена уникальная операция на головном мозге

Нейрохирурги удалили злокачественную опухоль из головного мозга жительницы Ялты, которая находилась в сознании. При этом все полтора часа, пока длилась операция, женщина отвечала на вопросы и поддерживала диалог.

Медики крымского филиала Федерального научно-клинического центра специализированных видов медицинской помощи и медицинских технологий (ФНКЦ ФМБА России) выполнили операцию на головном мозге с проведением местной анестезии. В Крыму подобное хирургическое вмешательство выполнили впервые.

«Это плановая операция, состояние 52-летней пациентки хорошее. Но злокачественная опухоль в головном мозге, которая является метастазом рака молочной железы, требует удаления. Так мы предупреждаем возможный неврологический дефицит, который однозначно наступит при росте опухоли», — рассказал заведующий нейрохирургическим отделением филиала ФНКЦ ФМБА России в Крыму, кандидат медицинских наук, врач-нейрохирург Андрей Ситников.

Злокачественная опухоль расположилась вблизи моторной зоны, которая отвечает за движение руки и за тонус движения лицевой мускулатуры.

«Операция проводилась с применением методики Awake-краниотомии под местной анестезией. Во время операции мы смогли определить критически важные центры головного мозга и не повредить их при удалении опухоли. Мы задавали вопросы и поддерживали разговор на протяжении всей операции», — поделился подробностями нейрохирург.

За плечами у А.Ситникова, который прибыл на работу в филиал три месяца назад, уже около 500 подобных операций.

За последнее время в нейрохирургическом отделении выполнен целый ряд высокотехнологичных операций, которые раньше в Ялте не делали. Также в апреле стартовала программа хирургического лечения эпилепсии с использованием самых передовых технологий и многолетних разработок, сообщает пресс-служба администрации города Ялта.