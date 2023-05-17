У любителя пьяной езды конфисковали «Порше»
В Ялте молодой человек, не раз нарушавший Правила дорожного движения, остался без дорогого автомобиля.
Ялтинский городской суд вынес приговор по уголовному делу в отношении местного жителя. На основании представленных прокуратурой доказательств он признан виновным в управлении транспортным средством в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию.
Установлено, что у подсудимого при проверке инспекторами ГИБДД были выявлены признаки опьянения и он не выполнил требование о прохождении медицинского освидетельствования в медучреждении.
Ранее молодой человек уже привлекался к административной ответственности за аналогичное правонарушение.
С учетом позиции государственного обвинителя суд назначил подсудимому наказание в виде 240 часов обязательных работ с лишением права заниматься деятельностью по управлению транспортными средствами сроком на 1 год 6 месяцев.
Кроме того, на основании приговора суда принадлежащий подсудимому автомобиль «Порше» конфискован в доход государства, сообщила пресс-служба прокуратуры Республики Крым.