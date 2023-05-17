Турбизнесу выплатят по четыре МРОТ на сотрудника

Министерство экономического развития РФ разработало проект постановления о дополнительной поддержке занятости в туристической отрасли Крымского полуострова, согласно которому 3,5 тысячи организаций получат по четыре минимальных размера оплаты труда (МРОТ) за каждого сотрудника.

«Минэкономразвития России разработало проект постановления для дополнительной поддержки занятости в туротрасли Крыма и Севастополя. Средства из резервного фонда правительства в размере 2,7 млрд рублей планируют распределить на 3,5 тысячи организаций и индивидуальных предпринимателей Крыма. Все они получат единовременные выплаты в размере четырех МРОТ на одного сотрудника», — цитирует ТАСС сообщение главы Республики Крым Сергея Аксенова в своем телеграм-канале.

Такая мера поддержки является самой востребованной для турбизнеса Крыма в нынешней достаточно непростой ситуации сезона 2023 года.

Ранее Президент России Владимир Путин поставил задачу оказать дополнительную поддержку туристическим фирмам Крыма и Севастополя. Поручение было дано по итогам совещания о социально-экономическом развитии полуострова. На совещании глава Крыма С.Аксенов попросил направить на поддержку крымского турбизнеса в 2023 году еще порядка 2 млрд рублей, пояснив, что в прошлом году такая мера помогла сохранить рабочие места в отрасли.

Как сообщил в начале мая глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников, 2,7 млрд рублей на поддержку туристической сферы Крыма ведомство выделит из суммы от от продажи активов иностранных резидентов.

По итогам прошлого года поддержку, оказанную путем выплаты в размере двух МРОТ на одного сотрудника, получили более 1,7 тысячи субъектов туристической деятельности.

Условие — сохранить кадры

Севастополь для поддержки занятости в туротрасли получит 543 млн рублей, уточнили в пресс-службе правительства города. Предприятия и индивидуальные предприниматели смогут получить единовременные выплаты в размере МРОТ на одного занятого за период с января по апрель 2023 года. Главным условием для получения выплаты является сохранение не менее 90% трудового коллектива.

В прошлом году поддержка в сфере туризма была оказана в Севастополе в виде выплат двукратного МРОТ на каждого сотрудника. Был проведен анализ и выбраны предприятия, которые наиболее пострадали в туротрасли — турагентства и прочие организации, предоставляющие услуги в сфере туризма (экскурсоводы, проводники и т.д.), гостиницы, перевозчики (в том числе маломерные суда), общепит. Соответствующие выплаты получили 532 предприятия. Общая сумма выплат в прошлом году составила 113,5 млн.

Справка

В 2023 году МРОТ в России составляет 16242 рубля.