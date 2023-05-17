Принята программа поддержки для военных врачей и медицинского персонала

С 1 января 2024 года врачи, фельдшеры и медсестры, приезжающие работать в гарнизонные медицинские учреждения, будут получать единовременные компенсационные выплаты. Постановление об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин. Принятое решение позволит увеличить число таких специалистов в военно-медицинских подразделениях.

Выплаты для врачей, фельдшеров и медицинских сестер будут зависеть от местоположения воинских частей. Так, для докторов, приехавших на работу в воинские части, которые находятся вне населенных пунктов в Дальневосточном федеральном округе, районах Крайнего Севера и регионах, входящих в состав Арктической зоны России, выплата составит 2 млн рублей. Для фельдшеров и медицинских сестер — 1 млн рублей.

Врачам, прибывшим на работу в гарнизонные медсанчасти, расположенные на удаленных и труднодоступных территориях, будет выплачиваться 1,5 млн рублей, фельдшерам и медицинским сестрам — 750 тысяч рублей.

Тем специалистам, которые выберут работу в воинских частях, дислоцированных вне населенных пунктов на других территориях, предусмотрены выплаты в 1 млн рублей для врачей и 500 тысяч рублей для фельдшеров и медицинских сестер.

Участвовать в этой программе смогут не только практикующие врачи, но и выпускники медицинских вузов. Основное условие получения выплаты — готовность отработать не менее пяти лет.

Похожие программы — «Земский доктор» и «Земский фельдшер» — действуют в России для медицинских работников, приезжающих в сельские и отдалённые районы.