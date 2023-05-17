Остановку у ТЦ Sea Mall переделали

На исправление нарушений, допущенных при строительстве дорожной инфраструктуры для инвалидов и маломобильных граждан на пр.Генерала Острякова, потребовалось шесть лет и вмешательство прокуратуры.

По обращению местного жителя прокуратура Севастополя провела проверку доступности объектов транспортной инфраструктуры для инвалидов и других маломобильных граждан. Установлено, что на остановке общественного транспорта на пр.Генерала Острякова у торгового центра Sea Mall ширина посадочной площадки составляла всего 90 см вместо необходимых двух метров. Часть покрытия тротуара и посадочной площадки была разрушена, что препятствовало свободному и безопасному передвижению граждан. В некоторых местах разница высот посадочной и остановочной площадок не соответствовала установленным требованиям.

На нерегулируемом пешеходном переходе дороги-дублера по пр.Генерала Острякова отсутствовал треугольник видимости для условий «транспорт – пешеход». Дорожные знаки были установлены за зданием, что ограничивало их видимость. Тот же переход не был оборудован понижающими бордюрами для выхода с тротуара на проезжую часть, отсутствовали тактильно-контрастные наземные указатели для незрячих.

По результатам проверки руководителю госучреждения «Дирекция по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры города Севастополя» внесено представление об устранении нарушений закона.

По сообщению пресс-службы прокуратуры Севастополя, выявленные нарушения заказчиком устранены.

Капитальный ремонт пр.Генерала Острякова и дублирующей дороги производился шесть лет назад при губернаторе Дмитрии Овсянникове. Еще во время проведения дорожных работ жители проспекта высказывали недоумение по поводу их качества и необоснованности планировочных решений: узких тротуаров, перегороженных столбами.