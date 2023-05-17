Обход «Огурца» сделают досрочно

Уже в мае будет завершен ремонт дороги-дублера для объезда развязки «Огурец», сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев в соцсетях.

Дорога через ул.Изумрудную вдоль садовых товариществ «Медик-3», «Медик-3а», «Весна» и «Овощевод» станет альтернативным проездом развязки на 5-м км Балаклавского шоссе, когда ее полностью закроют на реконструкцию.

Общая протяженность объезда — более 4 км. Выезд будет в районе путепровода у Французского кладбища на Монастырском шоссе и на Балаклавском шоссе.

Работы выполняет Севавтодор. Срок, указанный в контракте, — 31 августа 2023 года. Ремонт ведется в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги».