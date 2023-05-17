Дорогу у Байдарских ворот перекроют для автогонок

В воскресенье, 21 мая, часть дороги «Гончарное – Ялта» будет перекрыта для проезда из-за Кубка города Севастополя «На вершине победы». Соревнования проводит городская федерация автомобильного спорта.

Запрет будет действовать с 8 утра до 18.30 на участке от дома №63 на улице Тенистой в Орлином до 12-го километра дороги — Байдарских ворот.

Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры призывает водителей учитывать эту информацию при планировании воскресного маршрута.