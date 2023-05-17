Для ремонта дороги в Вишневом опять понадобилось вмешательство прокуратуры

Сейчас по реконструируемому мосту осуществляется движение автотранспорта, мачты освещения дороги подключены к электросети.

По обращению местного жителя прокуратура Севастополя провела контрольную проверку работ по ремонту автомобильной дороги по ул.Садовой в с.Вишневое.

Установлено, что в настоящее время на дороге уложен асфальт, обустроены обочины, установлено освещение, имеются необходимые дорожные указатели и разметка, реконструирован автодорожный мост через реку Кача, расчищено русло реки.

В апреле текущего года городской прокуратурой была организована встреча городских чиновников с представителем инициативной группы местных жителей. Озвученные ими замечания по обеспечению безопасного перехода через мост подрядчик выполнил: беспрепятственное движение автотранспорта и пешеходов на данный момент осуществляется, временный мост демонтирован, мачты освещения дороги подключены к электросети, сообщает пресс-служба прокуратуры Севастополя.

Год назад пресс-служба прокуратуры сообщала, что ремонт автомобильной дороги общего пользования межмуниципального значения по ул.Садовая в с.Вишневом, который должны были завершить к 1 декабря 2021 года, в марте 2022 года был готов всего на 24%.

После вмешательства надзорного ведомства госконтракт между ГКУ «Дирекция по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры города Севастополя» с ООО «Крымстроймост» расторгли. К выполнению ремонта привлекли другого подрядчика. Срок окончания работ тогда перенесли на ноябрь 2022 года.