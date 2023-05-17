Балаклаву осенят крестом

На горе Таврос установили православный крест. Он белый, с ликом Всевышнего в центре и будет хорошо виден с набережной и из других мест Балаклавы.

Инициатива установки принадлежит Балаклавскому рудоуправлению. Крест установлен на территории, находящейся в ведении предприятия. Его еще предстоит освятить и подсветить.

Как рассказал «Севастопольский газете» генеральный директор АО «Балаклавское РУ» Владислав Шмельков, идея состоит в том, чтобы вся балаклавская земля находилась под божьим благословением. На установку креста было получено благословение Митрополита Симферопольского и Крымского, архиерея Русской православной церкви Лазаря, а также Благочинного Севастопольского округа Сергия Халюты.

По словам В.Шмелькова, памятник Создателю изготовлен полностью из местных материалов.

— Лик Всевышнего выполнен из известняка, который мы же и добываем. Крест отлит из монолитного бетона, который также сделан из наших материалов. Работы выполнялись силами наших и привлеченных работников. Территорию вокруг скульптурной композиции мы благоустроили, разбили газон, устроили освещение, — поделился гендиректор.

Он также добавил, что планируется сделать современное освещение от солнечных батарей, которые будут аккумулировать солнечную энергию днем, а в темное время суток освещать крест.

Он также обозначил примерное время освящения креста — первая половина июня, пояснив, что предварительная договоренность с представителями духовенства на этот счет уже имеется.

Размеры памятника таковы: общая высота вместе с подиумом — 12 метров, сам крест имеет девятиметровую высоту, ширина — шесть метров. Лик Спасителя — три метра в диаметре. С тыльной стороны выполнен образ Богоматери. Вся композиция закреплена на фундаменте, согласно проекта.

— Конструкция достаточно прочная. Надеемся, что это будет на года и на века, — заключил В.Шмельков.