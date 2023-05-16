В Севастополе закрываются станции заправки газовых баллонов

Жителей Северной стороны волнует проблема, которая возникла с заправкой газовых баллонов. Как следует из обращений в Центр регионального управления (ЦУР), жители Северной стороны не могут заправить газовые баллоны на газовых заправочных станциях, на которых раньше им эту услугу предоставляли.

Причиной 15 мая на аппаратном совещании в правительстве Севастополя поинтересовался губернатор Михаил Развожаев.

Ситуацию прояснила и.о.директора департамента городского хозяйства Вероника Лисовская.

По ее словам, основные поставщики газа для заправки баллонов — ООО «Полония» и «Крымпропан». Коммерческая цена у них –1100 рублей за один баллон, а для населения — 1953,26 рублей, без учета доставки.

– Насколько я поняла, мониторя эти жалобы в ЦУРе, жители сел раньше за доставку не платили, а сейчас операторы дополнительно им выставляют счет за услугу доставки. Перебоев с самим газом нет, проблема с заправочными комплексами, которые закрылись, – таким образом пояснила суть вопроса В.Лисовская.

Далее она отметила, что прежде действующие заправки закрываются из-за того, коммерчески невыгодного их содержания. Пример тому — заправка в селе Орловка, которую закрыли и разобрали.

– Пока не очень понял, давайте дополнительно разберитесь и доложите мне. Поговорите с бизнесменами, чтобы они эту услугу предоставляли. Она действительно востребована. Газифицированы еще не все у нас, – отреагировал губернатор.

"Севастопольская газета" поинтересовалась ситуацией по обеспечению жителей Орловки газовыми баллонами. Как рассказала жительница села Мария, сегодня можно заказать доставку газового баллона по цене 1500 рублей за баллон, включая доставку. Пенсионеры могут заказать баллон с доставкой за 1300 рублей. Правда, на вопрос, куда можно приехать и заправиться самостоятельно, по телефону отвечать не стали.