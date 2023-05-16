Летом электричек станет больше

В Крыму с 27 мая пригородные поезда начнут курсировать по летнему расписанию. График будет действовать до 1 октября, сообщили в пресс-службе Южной пригородной пассажирской компании.

Назначаются дополнительные ежедневные пригородные поезда:

— №7150/7149 сообщением Евпатория – Симферополь. Евпатория 10.03; Евпатория-Тов. 10.10-10.24; Яркая 10.52-10.53; Остряково 11.08-11.09; Симферополь 11.25.

— ежедневный №6644/6643 сообщением Симферополь – Евпатория: Симферополь 07.44; о.п.1457км 07.51-07.52; Симферополь-Груз 07.55-07.56; Остряково 08.05-08.06; О.п. 3 км 08.10-08.11; Рзд Сторожевое 08.16-08.17; Яркая 08.24-08.29; о.п.26км 08.36-08.37; Рзд 29 Км 08.40-08.41; о.п.А.Султан 08.45-08.46; Саки 08.49-08.56; о.п.Техникум 09.01-09.02; Прибрежная 09.05-09.06; о.п.Солнышко 09.09-09.10; пл.54км 09.15-09.16; Евпатория-Тов. 09.22-09.23 Евпатория 09.30.

— №6639 сообщением Соленое Озеро – Евпатория: Соленое Озеро 07.05; о.п.1361км 07.13-07.14; Мамут 07.16-07.17; о.п.1367км 07.21-07.22; о.п.1370км 07.25-07.26; Джанкой 07.31-07.35; пл.1379км 07.44-07.45; Отрадная 07.49-07.50; пл.1389км 07.54-07.55; пл.1393км 07.58-07.59; Урожайная 08.04-08.05; пл.1404км 08.11-08.12; Краснопартизанская 08.16-08.17; Ефремовская 08.22-08.23; Элеваторная 08.29-08.30; пл.1426км 08.32-08.33; пл.1432км 08.37-08.38; Пролетная 08.40-08.41; Яркая 09.01-09.02; Саки 09.18-09.20; Прибрежная 09.28-09.29; о.п.Солнышко 09.32-09.33; пл.54км 09.38-09.39; Евпатория 09.50.

— №6640 сообщением Евпатория – Соленое Озеро: Евпатория 17.32; пл.54км 17.42-17.43; о.п.Солнышко 17.48-17.49; Прибрежная 17.52-17.53; Саки 18.00-18.01; Рзд 29 Км 18.07-18.08; Яркая 18.16-18.17; Пролетная 18.45-18.46; пл.1432км 18.48-18.49; пл.1426км 18.53-18.54; Элеваторная 18.58-19.00; Ефремовская 19.06-19.07; Краснопартизанская 19.12-19.13; пл.1404км 19.17-19.18; Урожайная 19.23-19.25; пл.1393км 19.28-19.29; пл.1389км 19.32-19.33; Отрадная 19.37-19.38; пл.1379км 19.42-19.43; Джанкой 19.53-19.56; о.п.1370км 19.59-20.00; о.п.1367км 20.03-20.04; Мамут 20.08-20.09; о.п.1361км 20.12-20.13; Соленое Озеро 20.20.

— №6753 сообщением Владиславовка – Феодосия: Владиславовка 05.20; Рзд 107 км 05.28-05.29; Айвазовская 05.40-05.41; Феодосия 05.50.

— №6764 сообщением Феодосия – Владиславовка: Феодосия 21.10; Айвазовская 21.19-21.20; Пл.113 км 21.25-21.26; Рзд 107 км 21.33-21.34; Владиславовка 21.40.

Изменяется график движения следующих пригородных поездов:

— №6676/6675 сообщением Евпатория – Симферополь и № 6658/6657 сообщением Симферополь – Евпатория;

— всем пригородным поездам сообщением Симферополь – Евпатория – Симферополь назначаются дополнительные стоянки по о.п.Солнышко и пл.54 км;

— пригородным поездам экспресс-сообщением Севастополь – Евпатория – Севастополь назначается дополнительная стоянка по пл.54 км.;

— пригородным поездам сообщением Керчь – Джанкой – Керчь и сообщением Керчь – Феодосия – Керчь назначается дополнительная стоянка по пл.57 км.

Ознакомиться с актуальным расписанием движения пригородных поездов, а также приобрести билеты на действующие пригородные маршруты можно в железнодорожных кассах, онлайн – на сайте ЮППК ug-ppk.ru и в мобильном приложении «В путь — билеты на электрички».

Телефон «горячей линии» ЮППК: 8-800-506-00-20 или +7 (978) 978-39-39.