Исторические пушки после реставрации переместят под крышу музея

По его словам, в настоящее время пушки находятся в реставрационных мастерских в Севастополе. Ими занимаются реставраторы высшей категории из Музея-заповедника «Фанагория», с которыми у Музея КЧФ заключен официальный договор.

Сейчас реставрационные работы уже подходит к концу, специалисты приступили к процессу патинирования, то есть покрытия орудий благородной патиной. По завершению реставрации будут составлены соответствующие заключения о ее ходе и об итогах, а также подписан акт о готовности орудий к дальнейшему использованию в качестве музейных экспонатов.

По информации В.Клюева, реставраторы обратились к руководству музея с просьбой, чтобы все отреставрированные ими орудия, изготовленные из цветных металлов, больше не выставлялись на открытом воздухе.

Последнее, как они утверждают, и привело раритеты к тому состоянию, когда дикая патина стала разрушаться. По мнению В.Клюева, виной тому стало агрессивное воздействие близрасположенной котельной и моря. Теперь орудия занесут в основной зал, где для них будут построены специальные лафеты.

– Будут написаны все полагающиеся документы, более того, мы пригласим специалистов ГОСНИИРа (Федеральное государственное бюджетное научно-исследовательское учреждение «Государственный научно-исследовательский институт реставрации»), которые приедут сюда, чтобы лично убедиться в результатах реставрации и дать государственное заключение, – заверил В.Клюев.

Напомним, что ранее севастопольские историки и представители общественности были шокированы необычным видом старинных корабельных пушек после музейной реставрации. Их сначала радикально зачистили до блеска от старинной патины, после чего на металле стал образовываться странный налет, который сначала квалифицировали, как все ту же естественную патину. Однако потом раритеты все-таки отправили на настоящую реставрацию.