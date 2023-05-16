Гусеницы американской бабочки пошли в весеннее наступление

В редакцию «Севастопольской газеты» читатели присылают фотографии гусениц, захватывающих городские парки и скверы. Гусеницы замечены в Нахимовском, Балаклавском, Гагаринском муниципальных округах. По мнению граждан, если бы в городе в реальности, а не на бумаге, ответственные службы проводили профилактическую обработку деревьев, то весной и летом мы бы не наблюдали таких апокалиптических картинок.

В Севастополе нашествия этого карантинного вредителя не прекращаются десятилетиями, ежегодно гусеницы бабочки съедают листву на деревьевьях.

В этом году на обработку зеленых насаждений от вредителей выделено 11 млн рублей. Вице-губернатор Евгений Горлов в апреле сообщал, что департамент городского хозяйства закупает необходимые реагенты для борьбы с вредителями, а также приобрел специализированную технику, которая позволит обработать верхние участки деревьев.

В телеграм-канале ГБУ «Парки и скверы» есть видео от 12 мая, где показана «обработка зеленых насаждений от карантинных вредителей в местах общего пользования». Говорится, что сотрудники учреждения выполняют инсектицидное опрыскивание от гусениц в парке 60-летия СССР и около лестницы на площади Суворова.

Американская белая бабочка — основной вредитель, который наносит непоправимый вред зеленым насаждениям в нашем городе. Она опасна для плодовых деревьев, в первую очередь, шелковицы, яблони, сливы, черешни. Из кладки яиц одной бабочки может появиться до 1,5 тысячи гусениц. Кроме этого в прошлом году зафиксировано массовое распространение каштановой минирующей моли. Ей были поражены сотни деревьев в разных районах города, а также клоп «платановая кружевница», который вредит не только платанам, но также дубу, клену и грецкому ореху.