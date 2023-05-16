Дни здоровья в селах продолжаются

В селах Балаклавского района Дни здоровья пройдут 24 мая — в фельдшерско-акушерском пункте села Гончарное и 30-го — в фельдшерско-акушерском села Передовое. Будет проводиться прием терапевта и гинеколога, УЗИ брюшной полости, измерение внутриглазного и артериального давления, антропометрия, спирография и забор клинических, биохимических анализов. Также будет работать мобильный комплекс «Лучевая диагностика» с возможностью прохождения рентгенографического исследования и маммографии. Время работы — с 9.00 до 14.00.

Во врачебной амбулатории поселка Кача 25 мая с 9.00 до 15.00 пройдет День здоровья. Можно будет попасть на прием к терапевту, сделать маммографию и рентген в мобильном комплексе «Лучевая диагностика».

Мероприятия проводятся только для прикрепленного к медицинским учреждениям населения, предварительная запись не требуется.