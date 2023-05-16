Детям микрорайона Жидилова жизненно необходим педиатр

Отчаявшиеся от бездействия и пустых обещаний севастопольских чиновников жители микрорайона ул.Жидилова обратились к Президенту Российской Федерации Владимиру Путину с просьбой назначить в их районную амбулаторию детского педиатра.

Оптимизировали под корень

Борьба жидиловцев за доступную медицину для детей началась год назад. В микрорайоне, который считается одним из отдаленных в городе, проживает около восьми тысяч человек, из них тысяча — дети. При этом в единственном на весь район здравпункте нет педиатра, поэтому родителям с детьми приходится ездить на прием к врачу за 10 км от места проживания: на пр.Победы, ул.Ленина, пр.Ген.Острякова.

До 2016 года таких проблем в микрорайоне не существовало, но пришли оптимизаторы, амбулаторию отремонтировали и стала она здравпунктом для взрослых.

За полгода обращений во всевозможные инстанции к маю 2022 года активистам удалось добиться обещания от департамента здравоохранения Севастополя, открыть по адресу ул.Гранатная, 1А кабинет педиатра и процедурный кабинет.

Но радость была не долгой. На самом деле там открыли совсем не то, что просила общественность, а кабинет неотложной помощи с ограниченным функционалом: прием два раза в неделю по вторникам и пятницам с 8 до 10. Педиатр проводил осмотр больных детей, но за консультациями и справками по-прежнему необходимо было ездить в городские поликлиники. При этом дети часто заболевали не в те дни, по которым работал кабинет, и их больных возили в общественном транспорте по городу. А чиновники в это время посчитали, и выяснилось, что количество посетителей недостаточно для целесообразности содержания в амбулатории врача. Поэтому прием педиатра прикрыли.

«По данным мониторинга посещений за время работы врача, к нему обращалось не более 10 человек, использование такого ценного ресурса на такую нагрузку нецелесообразно. Возможно, такой вопрос будет еще раз проработан. Ближайшая поликлиника находится на проспекте Победы, также на Корабельной стороне уже началось строительство новой поликлиники, до конца следующего года планируется работы завершить», — ответили жидиловцам в депздраве.

Докторов нет, но их подготовят

К кому только не обращались жители микрорайона: депутату Нахимовского МО Александру Брыжаку, депутату Закособрания Севастополя Вячеславу Камзолову, замгубернатору Александру Кулагину, чиновникам департамента здравоохранения, губернатору Севастополя Михаилу Развожаеву.

Уважаемые люди так или иначе обещали вопрос с педиатром решить, а как иначе, если в ежедневном режиме в департаменте здравоохранения «..осуществляются все необходимые мероприятия по трудоустройству в амбулаторию участкового врача-педиатра» и «производятся компенсационные и ежемесячные выплаты медицинским работникам, развивается программа «Земский доктор», а в планах — подготовка медицинских специалистов в местом университете».

В прямом эфире правительственного часа 13 апреля замгубернатора А.Кулагин, курирующий в правительстве Севастополя департамент здравоохранения, в очередной раз на просьбу жителей ул.Жидилова заявил, что врача у него для них нет. «Нехватка кадров. Везде такая ситуация. Не только в России. В Европе тоже», — констатировал чиновник.

«Мы понимаем, что нам пишут отписки и никакого врача нам не организовывают. Печально, что в такой большой и сильной стране, как Россия, граждане не могут получать доступную, бесплатную медицинскую помощь», — заявляет жительница района Мария Кот. — Но мы не будем мирится с этой ситуацией».