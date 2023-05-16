Акция «Ночь музеев» пройдет 20 мая

В этом году тема всероссийской акции— «История и истории».

«Севастопольская газета» составила перечень мероприятий ночи этого года в четырех музеях города. Как обычно, они пройдут вечером, но есть и исключения — насладиться музейными приключениями кое-где можно будет и до поздней ночи.

Музей обороны Севастополя

В вечернее время на трех объектах Музея обороны Севастополя будут организованы развлекательно-познавательные мероприятия — экскурсии, мастер-классы, кинопоказы, концерт и многое другое.

Самой масштабной площадкой «Ночи музеев» станет Малахов курган. С 17.00 до 22.00 на территории мемориального комплекса развернутся интерактивные точки и тематические зоны с участием реконструкторов, посвященные периодам Крымской и Великой Отечественной войн.

Также с 17.00 до 22.00 для всех желающих будут организованы экскурсии по обновленной Диораме «Штурм Сапун-горы 7 мая 1944 г.».

В кинотеатре «Украина» состоятся показы двух историко-биографических кинокартин: в 21.00 покажут фильм «Адмирал Ушаков»; в 21.30 – фильм «Адмирал Нахимов».

Исторический круиз в Херсонесе

Музей-заповедник Херсонес Таврический приглашает с 19.00 20 мая до 1.00 21 мая проплыть по волнам прошлого на трех кораблях, кормчими на которых станут ожившие философы, поэты и мыслители древности.

На протяжении всего путешествия сквозь века можно будет поучаствовать в мастер-классах от настоящих знатоков своего дела. В майскую ночь в Херсонесе вы овладеете основами каллиграфии и ювелирного искусства, попробуете перевоплотиться в кузнецов, стеклодувов, гончаров или кожевников, создадите игрушку или займетесь средневековыми танцами.

Мероприятие пройдет при поддержке Фонда «Моя история». В представлениях примут участие актеры Севастопольского театра юного зрителя, Драматического театра им.Лавренева Черноморского флота и креативной мастерской «Театральная улица».

Севастопольский художественный музей

Сотрудники музея подготовили для гостей увлекательную и разнообразную программу.

В эту ночь — с 18.00 до 23.00 — произведения искусства станут поводом для разговора об истории: истории живописи, истории жизни художников, исторических событиях, ставших поводом для создания произведений и, конечно, истории Севастополя.

В главную музейную ночь посетителей ждут авторские экскурсии «История в живописи» и «Истории о Севастополе». Впервые увидят свет зарисовки Севастополя 1885-1902 года из альбома М.Н.Протопопова. Также гости смогут принять участие в интерактивных играх и различных мастер-классах, в том числе познакомятся с авторской техникой Людмилы Матевушевой «нетканый гобелен».

Завершением праздничной программы станет кинопоказ произведений отечественного кинематографа об искусстве.

Российская Галерея искусств

Искусствоведы Российской государственной художественной галереи подготовили программу «Великолепный город. Предчувствие», в рамках которой проведут тизер-лекции и интеллектуальную игру квиз, посвященные созданию новой выставки «Великолепный город. Архитектура, изменившая Севастополь», открытие которой запланировано к 240 летнему юбилею Севастополя.

Вниманию публики представят мини-выставку из частной коллекции и авторский проект Фотосушка. Все мероприятия в рамках ночи будут посвящены тематике предстоящей выставки — «образу великолепного города».

Кроме того, состоится презентация научного каталога к выставке «ПетровВодкин.Ломакина.Стихия Крым». В каталоге представлены научные статьи о каждом художнике, о связях их с Крымом, о концепции выставки. Уникальный иллюстративный материал — большое собрание репродукций и фотографий, некоторые из которых публикуются впервые.

Проект Фотосушка начнется в 15.00. С 18.00 до 21.00 — вход на выставку и мини экскурсии. В 18.00 — Музейный квиз, а по-простому — викторина.

Акция «Ночь музеев» приурочена к Международному дню музеев, который ежегодно отмечают 18 мая. В России акция проходит с 2002 года. В эту ночь многие музеи открыты для посетителей почти до утра. Основная цель акции — показать ресурс, возможности, потенциал современных музеев, привлечь в них молодежь.

В Севастополе акция «Ночь музеев» пройдет 12-й раз.