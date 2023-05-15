Выпускникам школ с иностранным гражданством предлагают выбрать форму госаттестации

Форму проведения государственной итоговой аттестации могут для себя выбрать выпускники средних школ — граждане иностранных государств. Об этом 15 мая на аппаратном совещании в правительстве Севастополя сообщил и.о.директора департамента образования Максим Кривонос.

— Эти ребята зарегистрированы у нас в департаменте. Для них предусмотрена возможность выбора итоговой аттестации в форме промежуточной — написание контрольных работ без сдачи ЕГЭ и без возможности дальнейшего поступления в вузы по результатам ЕГЭ. Второй вариант — сдача в стандартной форме ЕГЭ и поступление по общим правилам в вузы Российской Федерации, — сообщил М.Кривонос.

По его словам, в первом случае выпускник получает аттестат, который дает ему право поступить в колледж.

Он также сообщил, что с такими ребятами проведена работа, в результате чего выяснилось, что пять девятиклассников и 12 одиннадцатиклассников выбрали промежуточную форму, без прохождения ЕГЭ.

На сегодня, речь идет о 52 выпускниках девятых классов и 27 — одиннадцатых.