В какую спортивную секцию отдать ребенка

Для юных спортсменов в Севастополе есть огромный выбор спортивных секций и кружков. Записаться на некоторые дисциплины можно даже дошкольникам.

Например, с пяти лет дети могут заниматься боксом, кикбоксингом, акробатикой и футболом.

«Среди молодежи наиболее популярные виды спорта — футбол, спортивная борьба (греко-римская борьба, вольная борьба, панкратион, грепплинг), парусный спорт, бокс, дзюдо, акробатический рок-н-ролл, спортивная акробатика, рукопашный бой», — рассказали «Севастопольской газете» в городском управлении по делам молодежи и спорта.

Севастополь вполне может считаться спортивным городом. На всероссийских соревнованиях и чемпионатах спортсмены показывают высокие результаты. Особенно это касается бокса, дзюдо, спортивной борьбы, водного поло, парусного спорта, акробатического рок-н-ролла, самбо и рукопашного боя.

Пожалуй, проблема может возникнуть только у тех, кто мечтает стать лыжником. В южном городе у моря возможности заниматься лыжами нет, как нет и снега. Зато в «Муссоне» есть школа фигурного катания. На курсы начальной подготовки там принимаются дети с четырех лет.

Путь в профессиональный спорт

Конечно, при выборе спортивного направления в первую очередь стоит ориентироваться на желание самого ребенка. Но и родители могут дать хороший совет. Если ваш дошкольник или школьник хочет связать свою жизнь с профессиональным спортом, можно рассмотреть вариант спортивной школы.

«Спортивные школы осуществляют деятельность по дополнительным общеобразовательным программам в области физической культуры и спорта. В них занимаются более 4, 4 тысяч детей. Возраст для зачисления на этап начальной подготовки на футбол и спортивную борьбу — с 7 лет. На бокс и парусный спорт принимают с девяти лет, а на самбо — с 10 лет», — сообщила главный специалист отдела по развитию физической культуры и массового спорта Юлия Баженова.

В Севастополе восемь спортивных школ. В каждой из них готовят спортсменов по своему направлению. Так, профиль Спортивной школы олимпийского резерва №1 — это плавание, водное поло и парусный спорт. В школе №2 — дзюдо, сумо, самбо, пауэрлифтинг, спортивная борьба. В спортшколе №5 дети смогут стать шахматистами, фехтовальщиками, художественными гимнастами, регбистами. Также здесь научат настольному теннису и прыжкам на батуте.

Для Севастополя приоритетными направлениями является 12 базовых видов спорта. К олимпийским видам относятся: бокс, водное поло, гребля на байдарках и каноэ, дзюдо, парусный спорт, спортивная борьба.

Список документов, необходимых для зачисления, есть на сайтах школ. Самое главное — получить медицинский допуск к учебно-тренировочным занятиям. Полномочия по допуску к занятиям детей на отделениях по видам спорта принадлежат ГАУЗС «Центр лечебной физкультуры и спортивной медицины».

Как пояснили в управлении, все школы укомплектованы профессиональными тренерами. И свободных вакансий на данный момент нет.

Если есть проблемы со здоровьем

«Детям с ослабленным здоровьем рекомендовано заниматься в секциях под руководством инструкторов по спорту в государственном учреждении «Городской центр социальных и спортивных программ Севастополя». Там можно выбирать спортивное направление из 22 предложений. К примеру, на брейкинг, велоспорт, акробатику и даже акробатический рок-н-ролл сюда набирают детей, начиная с пятилетнего возраста.

Не стоит отчаиваться, если у ребенка имеется инвалидность. Среди людей с ограниченными возможностями здоровья тоже есть знаменитые спортсмены. В Севастополе на проспекте Победы, 68 находится «Центр адаптивного спорта «Инваспорт»». Детей с поражением опорно-двигательного аппарата (ОДА) примут на боччу, парусный спорт, пара-каратэ, плавание, пулевую стрельбу, танцы на колясках и кёрлинг на колясках.

Для будущих юных спортсменов с интеллектуальным нарушением с семи лет доступно пара-каратэ, а с восьми лет — плавание. С поражением слуха — шахматы и тхэквандо.

Спорт во дворе

Подвижные игры во дворе — это тоже спорт. Сейчас в Севастополе активно развивается проект «Спорт в каждый двор». В группе ВКонтакте опубликовано расписание игр и дисциплин, по которым тренеры ведут занятия. Возраст участников не ограничен. Выбор площадок и направлений немаленький: пионербол, мини-футбол, подвижные игры, стритбол, тег-регби, фитнес, большой теннис и настольный теннис, цигун — дыхательная гимнастика, скандинавская ходьба и общефизическая подготовка.

В некоторых севастопольских школах также есть спортивные секции и кружки. А на шахматы еще можно записаться в Малую академию наук (МАН).

Тоже мимо? Тогда может быть, подойдут шахматы, йога, растяжка, танцы? Если нет, тогда помните: есть еще и киберспорт. Например, в Севастополе даже проходят чемпионаты по этому виду спорта. В них участвуют и школьники средних и старших классов. Некоторые из них потом решают пойти в реальные секции бокса.

Сколько нужно денег

Занятия в спортивных школах, в государственных секциях и кружках совершенно бесплатны. Впрочем, есть один нюанс.

«Некоторым спортивным школам дано право зачислять детей на платной основе. Происходит это лишь в том случае, если ребенок не выполнил контрольные нормативы для зачисления в группы спортивной подготовки», — пояснили в управлении по делам молодежи и спорта.

А вот частные студии танцев и йоги могут устанавливать свои цены. Придется заплатить за занятия в тренажерных залах и «репетиторов». На сайтах объявлений, например, свои услуги предлагают тренеры по фигурному катанию. Средняя цена одного занятия — 750-800 рублей. Средняя стоимость уроков в школе современных танцев — около 2,5 тысяч в месяц, йоги — 2,5-3 тысячи рублей.