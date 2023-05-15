Теплая погода установится на юге России до конца недели

«На юге России всю неделю будет держаться ясная, солнечная и очень теплая погода. Воздух днем будет прогреваться до 23-28 градусов, по ночам столбики термометров не опустятся ниже 13-15 градусов. Однако исключение составит Сочи, где, как и в горной местности Северного Кавказа, будут идти послеполуденные кратковременные дожди, местами с грозами», — сказал он.

В Севастополе и Симферополе температура воздуха в дневные часы будет составлять до 23-24 градусов тепла, по ночам — до 12-14 градусов. В Краснодаре днем — до 23-25 градусов, в конце недели — до 25-27 градусов, по ночам — до 12-15 градусов. В Сочи во вторник и среду — до 20-22 градусов, в четверг и пятницу ожидаются кратковременные дожди при температуре до 24-25 градусов. Дожди и грозы прогнозируются в городе-курорте и в выходные дни.