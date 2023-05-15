Составят списки рыбаков, пострадавших от действий ВСУ

В Севастополе утвердили порядок формирования реестра субъектов предпринимательской деятельности, а также применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» физических лиц, пострадавших в связи с действиями вооруженных формирований Украины.

Право на включение в реестр имеют вышеперечисленные субъекты в случае, если их имуществу, используемому для предпринимательской деятельности в Севастополе, был нанесен ущерб в результате обстрелов со стороны Украины и террористических актов в ходе специальной военной операции. Другая категория — севастопольские предприниматели с основным видом деятельности «Рыболовство и рыбоводство».

Порядок определяет, какие документы должны представить пострадавшие чиновникам: акт обследования, выписку из реестра, копию договора, смету расходов, экспертное заключение и другое. Рассмотрению подлежат ходатайства, поданные в срок до 1 декабря 2023 года.

Приказ подписал глава департамента экономического развития региона Денис Профатилов. Документ размещен на официальном сайте правительства Севастополя.

С начала специальной военной операции северо-западная часть Черного моря закрыта для судоходства. Из-за этого фактически приостановлено промысловое рыболовство в Севастополе.