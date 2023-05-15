Последний звонок прозвенит в школах 23 мая

Учебный год во всех школах России завершится 23 мая. Праздник последнего звонка пройдет без пиротехники и дронов. Традиционные связки воздушных шаров в этом году в небо также решено не запускать.

Об этом 15 мая на аппаратном совещании в правительстве Севастополя сообщил и.о.директора департамента образования Максим Кривонос. Речь идет о выпускниках 9-х и 11-х классов.

В отношении проведения школьных уличных линеек-последних звонков для учеников первых-восьмых, а также десятых классов, школам предложено принимать решения самостоятельно, с учетом имеющихся территориальных возможностей и условий безопасности.

– Мы с точки зрения комплексной безопасности ограничили применение пиротехники, использование дронов, вплоть до того, что рекомендовали не использовать воздушные шары, которые могут быть рассмотрены в качестве каких-то объектов, – сказал М.Кривонос.

По его словам, соответствующий приказ уже утвердили в департаменте и довели до руководства школ.

Вход на территории школ для участия в празднике Последних звонков будет осуществляться на основании списков, сформированных классными руководителями.