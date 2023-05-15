Пластиковые двери и окна для вора — не преграда

Ранее подозреваемый уже привлекался к уголовной ответственности за имущественные преступления и несколько месяцев назад освободился из мест лишения свободы, но на путь исправления не встал, сообщили в пресс-службе УМВД России по Севастополю.

Предварительно установлено, что в ночное время 25-летний житель Севастополя путем отжима повреждал пластиковые двери и окна в магазинах и кофейнях и проникал внутрь торговых объектов, похищал ценные вещи и деньги, а затем скрывался.

Установлена причастность задержанного к четырем эпизодам на территории Севастополя, сумма ущерба составила более 200 тысяч рублей. Еще два аналогичных преступления задержанный успел совершить на территории Республики Крым.

В ходе реализации оперативной информации сотрудниками уголовного розыска ОМВД России по Ленинскому району подозреваемый был задержан. По статье «Кража» ему грозит до пяти лет лишения свободы.