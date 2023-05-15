Определен подрядчик проекта инженерной защиты дороги на Ай-Петри

В Крыму определили подрядчика, который разработает проект строительства и реконструкции сооружений инженерной защиты дороги Бахчисарай – Ялта.

Об этом говорится в распоряжении главы Крыма Сергея Аксенова об определении единственного исполнителя работ.

Компании «Институт «Шельф» за 15,5 млн рублей предстоит разработать архитектурно-строительный проект планировки автомобильной горной дороги Бахчисарай – Ялта на участке с 26,1 км до 42,7 км с восстановлением прилегающих участков. Работы должны быть выполнены до 30 ноября 2023 года.

Трасса Ялта – Бахчисарай проходит через горное плато Ай-Петри. В начале августа 2022 года после сильных осадков земляную насыпь под дорогой на Ялту размыло, обвалились подпорные стены. В том же месяце глава республики анонсировал ремонт горного участка дороги стоимостью три млрд рублей. Привести его в порядок планируется в течение двух лет.

Проезд по дороге запрещен с февраля 2020 года после схода оползня.