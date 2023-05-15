Названы лидеры по подорожанию бензина среди российских регионов

На майские праздники бензин в Севастополе снова подорожал, хоть он здесь дороже, чем даже в Магадане.

Согласно еженедельному мониторингу объемов производства нефтепродуктов и цен на них, подготовленному Федеральной службой государственной статистики (Росстатом) за период с 3 по 10 мая, рост цен на бензин был зафиксирован в 29 субъектах Российской Федерации.

«Более всего он подорожал в Республике Коми — на 2,2%, Севастополе и Сахалинской области — на 0,8%», — сказано в аналитической записке.

Снижение цен было зафиксировано в Ямало-Ненецком автономном округе, Хабаровском крае и Республике Бурятия.

Средние потребительские цены на бензин в Российской Федерации на 10 мая составили 51 рубль за литр; в том числе бензин марки АИ-92 — 47,29; марки АИ-95 — 51,52; марки АИ-98 и выше — 61,83; дизельное топливо — 58,10.

Средние цены на бензин в Республике Крым устойчиво держались в районе 55,06 руб.; в Краснодарском крае — 52,37; Ростовской области — 52,25; Севастополе — 55,75.

Бензин марки АИ-92 в Республике Крым можно было приобрести по цене 51,37 руб.; Краснодарском крае — 48,01; Ростовской области — 47,77; Севастополе — 51,38. Марки АИ-95 — в Республике Крым — 56,68; Краснодарском крае — 53,32; Ростовской области —53,22; Севастополе — 56,71. Марки АИ-98 и выше — в Крыму — 66,44; Краснодарском крае — 62,47; Ростовской области —61,53; Севастополе — 66,16 рубля за литр.

В Южном федеральном округе самое дорогое топливо реализовывали в Севастополе. Оно также значительно дороже, чем в Москве и Санкт-Петербурге.

Дороже, чем в Севастополе (56,71 руб. за литр АИ-95), бензин в России стоит только в Якутии (57,28), на Сахалине (58,64), на Камчатке (60,24) и на Чукотке (66,00). Даже в Магадане дешевле — 56,37 руб./литр.